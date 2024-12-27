Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги Сергей Топоров скончался в возрасте 53 лет. Об этом «Матч ТВ» сообщили в окружении бывшего футболиста.
Топоров большую часть своей карьеры провел в ленинск-кузнецкой «Заре». Также выступал за омский «Иртыш», «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Шахтер» (Прокопьевск) и «Тобол» (Курган).
В Первой лиге Топоров забил 100 голов. По этому показателю он делит шестое место в истории чемпионата с Андреем Федьковым.
После завершения карьеры Топоров стал тренером, работал в кемеровском «Кузбассе» и ФК «Распадская» (Междуреченск).
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