Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги Сергей Топоров

Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги

Бывшему нападающему «Зари» из города Ленинск‑Кузнецкий Сергею Топорову было 53 года. На счету форварда 100 голов в Первой лиге, он делит шестое место в истории турнира с Андреем Федьковым

Сергей Топоров (Фото: fc-irtysh.ru)

Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги Сергей Топоров скончался в возрасте 53 лет. Об этом «Матч ТВ» сообщили в окружении бывшего футболиста.

Топоров большую часть своей карьеры провел в ленинск-кузнецкой «Заре». Также выступал за омский «Иртыш», «Газовик-Газпром» (Ижевск), «Шахтер» (Прокопьевск) и «Тобол» (Курган).

В Первой лиге Топоров забил 100 голов. По этому показателю он делит шестое место в истории чемпионата с Андреем Федьковым.

После завершения карьеры Топоров стал тренером, работал в кемеровском «Кузбассе» и ФК «Распадская» (Междуреченск).