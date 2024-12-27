Российский шахматист Мурзин вошел в число лидеров после первого дня ЧМ по рапиду

Российский шахматист вошел в число лидеров после первого дня ЧМ по рапиду

Володар Мурзин, армянин Шант Саргсян, а также представители США Леньер Домингес и Дэниел Народицкий набрали по 4,5 очка в пяти партиях

Володар Мурзин (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Володар Мурзин входит в число лидеров после первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

18-летний Мурзин, армянин Шант Саргсян, а также представители США Леньер Домингес и Дэниел Народицкий набрали 4,5 очка в пяти партиях.

Неудачно первый день сложился для действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Он набрал лишь 2,5 очка. Норвежец победил черногорца Дениса Кадрича, сыграл вничью с Эвондером Ляном (США), Глебом Дудиным (Венгрия) и Александром Шимановым (Россия), а также уступил белорусу Денису Лазавику.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, шахматистам осталось сыграть еще по восемь партий. Затем пройдет чемпионат мира по блицу. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.

Победитель чемпионата мира по рапиду получит $90 тыс. призовых.