 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Российский шахматист вошел в число лидеров после первого дня ЧМ по рапиду

Российский шахматист Мурзин вошел в число лидеров после первого дня ЧМ по рапиду
Володар Мурзин, армянин Шант Саргсян, а также представители США Леньер Домингес и Дэниел Народицкий набрали по 4,5 очка в пяти партиях
Володар Мурзин
Володар Мурзин (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Российский гроссмейстер Володар Мурзин входит в число лидеров после первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.

18-летний Мурзин, армянин Шант Саргсян, а также представители США Леньер Домингес и Дэниел Народицкий набрали 4,5 очка в пяти партиях.

Неудачно первый день сложился для действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Он набрал лишь 2,5 очка. Норвежец победил черногорца Дениса Кадрича, сыграл вничью с Эвондером Ляном (США), Глебом Дудиным (Венгрия) и Александром Шимановым (Россия), а также уступил белорусу Денису Лазавику.

Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, шахматистам осталось сыграть еще по восемь партий. Затем пройдет чемпионат мира по блицу. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.

Победитель чемпионата мира по рапиду получит $90 тыс. призовых.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Магнус Карлсен Володар Мурзин
Материалы по теме
Чемпион мира по шахматам Гукеш после победы пообещал прыгнуть с тарзанкой
Спорт
Индиец Гукеш Доммараджу в 18 лет стал чемпионом мира по шахматам
Спорт
В Дагестане шахматистка избежала дела за отравление ртутью соперницы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
WP назвала помеху планам Трампа и МаскаЭкономика, 11:44
Умер один из лучших бомбардиров в истории Первой лигиСпорт, 11:40
Bloomberg оценил шансы плана Трампа замкнуть майнинг биткоина в СШАКрипто, 11:40
Зонд, который впервые «коснулся» Солнца, вышел на связь с ЗемлейТехнологии и медиа, 11:38
Легко сдать, продать или сохранить наследство: список ликвидных квартирРБК и ПИК, 11:36
В Петербурге объяснили неработавшие эскалаторы на новой станции метроОбщество, 11:35
Хоккеист ЦСКА избежал наказания за нанесение травмы КузнецовуСпорт, 11:29
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Рост курса биткоина замедлился к концу года. Что произошло на крипторынкеКрипто, 11:18
Замглавы Минстроя Никита Стасишин: «Люди верят в жилье»Недвижимость, 11:13
562 млн рублей на носках: разбор цепляющей карточки товара с WildberriesPro, 11:12
Вучич допустил, что «Северный поток» заработает после продажи американцамЭкономика, 11:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:10
Как обеспечить достойное будущее себе и близкимРБК и ВТБ, 11:08
Компания METRO подвела результаты за 2023-24 финансовый годРБК Компании, 11:00