Российский шахматист вошел в число лидеров после первого дня ЧМ по рапиду
Российский гроссмейстер Володар Мурзин входит в число лидеров после первого дня чемпионата мира по рапиду, который проходит в Нью-Йорке.
18-летний Мурзин, армянин Шант Саргсян, а также представители США Леньер Домингес и Дэниел Народицкий набрали 4,5 очка в пяти партиях.
Неудачно первый день сложился для действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Он набрал лишь 2,5 очка. Норвежец победил черногорца Дениса Кадрича, сыграл вничью с Эвондером Ляном (США), Глебом Дудиным (Венгрия) и Александром Шимановым (Россия), а также уступил белорусу Денису Лазавику.
Чемпионат мира по рапиду завершится 28 декабря, шахматистам осталось сыграть еще по восемь партий. Затем пройдет чемпионат мира по блицу. В прошлом году оба чемпионата мира выиграл Карлсен.
Победитель чемпионата мира по рапиду получит $90 тыс. призовых.
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