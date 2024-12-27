Marca узнала, что «Реал» решил сменить название домашнего стадиона

«Сантьяго Бернабеу» будет называться просто «Бернабеу»

«Сантьяго Бернабеу» (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Руководство мадридского «Реала» решило изменить название домашнего стадиона. Как сообщает Marca, «Сантьяго Бернабеу» будет называться просто «Бернабеу».

Изменения уже заметны в определенных маркетинговых и мерчандайзинговых акциях. Сайт стадиона также изменил свое название, как и официальный профиль в социальных сетях. Тур по стадиону называется «Тур Бернабеу», сокращено название на подарках, которые клуб презентовал на рождественских встречах.

Marca сообщает, что название стадиона сменили в коммерческих целях.

Домашний стадион «Реала» был построен в 1947 году, а свое нынешнее название получил в 1955 году. Арена вмещает 81 тыс. зрителей.

Арену назвали в честь бывшего владельца команды Сантьяго Бернабеу. С момента постройки стадион принимал четыре финала Лиги чемпионов, в 1982 году на «Сантьяго Бернабеу» прошел финал чемпионата мира, в 1964-м — финал Евро.