«Металлург» обменял обладателя Кубка Стэнли в «Салават Юлаев»
«Металлург» обменял в уфимский «Салават Юлаев» канадского форварда Скотта Уилсона. Об этом сообщается в телеграм-канале магнитогорского клуба КХЛ.
Взамен магнитогорцы получили денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.
32-летний Уилсон стал игроком «Металлурга» в мае этого года. За команду он провел 30 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.
До перехода в «Металлург» два сезона Уилсон провел в подмосковном «Витязе», где набрал 69 (40+29) очков в 104 матчах.
Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.
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