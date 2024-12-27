«Металлург» обменял обладателя Кубка Стэнли в «Салават Юлаев»

Взамен за Скотта Уилсона магнитогорский клуб получил денежную компенсацию

Скотт Уилсон (Фото: телеграм-канал ХК «Металлург»)

«Металлург» обменял в уфимский «Салават Юлаев» канадского форварда Скотта Уилсона. Об этом сообщается в телеграм-канале магнитогорского клуба КХЛ.

Взамен магнитогорцы получили денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

32-летний Уилсон стал игроком «Металлурга» в мае этого года. За команду он провел 30 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

До перехода в «Металлург» два сезона Уилсон провел в подмосковном «Витязе», где набрал 69 (40+29) очков в 104 матчах.

Уилсон был выбран «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 2011 года под общим 209-м номером. За команду он выступал с 2014 по 2017 год, в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли.