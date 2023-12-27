Ведущий российский ралли-гонщик будет выступать за Болгарию

В болгарской федерации заявили, что еще ждут разрешения российской стороны на переход Николая Грязина. Гонщик два сезона выступал в нейтральном статусе, но испытывал трудности из-за ограничений для россиян в ряде стран

Николай Грязин (Фото: Николай Галкин / ТАСС)

Российский гонщик Николай Грязин, выступающий в чемпионате мира по ралли в классе WRC-2, будет представлять Болгарию, сообщил порталу Sportal.bg глава болгарской федерации Пламен Иванов.

«Последнее, что осталось — разрешение Российской автомобильной федерации на то, чтобы Грязин мог соревноваться с болгарской лицензией», — сказал Иванов.

Грязин с 2022 года выступал в нейтральном статусе, но допуск Международной автомобильной федерации (FIA) не гарантировал ему участие во всех гонках из-за ограничений для россиян со стороны властей отдельных стран. Так, ему пришлось дважды пропустить этапы соревнований в Эстонии.

Вопрос полной натурализации Грязина в Болгарии еще не решен, а его напарник Константин Александров, скорее всего, будет иметь латвийскую лицензию, отмечает болгарский портал.

Экипаж будет выступать за Citroën Sport в WRC-2.

В 2023 году Грязин, выступавший за немецкую Toksport, четыре раза попал на подиум в гонках WRC-2 и стал четвертым в зачете пилотов.