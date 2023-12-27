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В НБА установлен антирекорд по количеству поражений подряд

«Детройт» установил антирекорд НБА по числу поражений подряд
«Детройт Пистонс» проиграл 27-й матч подряд в НБА. Команда победила только в двух матчах из 30
Фото: Christopher Katsarov / Global look press
Фото: Christopher Katsarov / Global look press

Команда «Детройт Пистонс» проиграла «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча в Детройте завершилась со счетом 118:112 (25:31, 36:23, 27:31, 30:27) в пользу гостей.

Больше всех за игру — 41 очко — набрал Кейд Каннингем из «Детройта». Самым результативным игроком в составе «Бруклина» оказался Кэмерон Джонсон, на счету которого 24 очка.

После этой игры «Пистонс» установил антирекорд лиги по количеству матчей с поражениями подряд в регулярных чемпионатах. Для команды это уже 27-й проигрыш подряд. Команда не побеждает с 28 октября, в тот день она обыграла «Чикаго Буллз».

В текущем сезоне «Детройт» под руководством Монти Уильямса занимает последнюю строчку в турнирной таблице НБА с 28 поражениями в 30 матчах. Команда победила только в двух матчах.

До сегодняшнего дня антирекорд принадлежал «Филадельфии» (сезон-2013/14) и «Кливленду» (2010/11), у которых было по 26 поражений.

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Детройт НБА
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