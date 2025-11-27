Роналду стал акционером ММА-промоушена

Криштиану Роналду приобрел долю в испанском промоушене WOW, одним из партнеров которого является чемпион UFC Илия Топурия

Криштиану Роналду (Фото: imago / Global Look Press)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил в соцсети X, что стал акционером WOW FC — испанского промоушена смешанных единоборств (ММА).

Долей в этом промоушене владеет чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Роналду заявил, что ММА воплощает ценности, в которые он искренне верит: «дисциплину, уважение, стойкость и постоянное стремление к совершенству».

Роналду 40 лет, он играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср».

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. В 2024 году он первым в истории преодолел отметку 1 млрд подписчиков в социальных сетях.