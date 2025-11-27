 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России

«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России в серии пенальти
В основное время команды забили по мячу, а в серии пенальти точнее были «Крылья Советов» — 4:2. Следующим соперником самарцев будет «Оренбург»
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»
Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» победили КАМАЗ из Набережных Челнов в серии пенальти и вышли во второй четвертьфинальный этап «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России.

Основное время матча в Набережных Челнах закончилось со счетом 1:1. У хозяев забил Даниил Шамкин (на 33-й минуте). Гости сравняли счет на 57-й — отличился Михайло Баньяц.

В серии пенальти точнее были самарцы — 4:2.

Следующим соперником «Крыльев Советов» будет «Оренбург».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
Кубок России по футболу ФК Крылья Советов ФК КАМАЗ
