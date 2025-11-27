«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России
Самарские «Крылья Советов» победили КАМАЗ из Набережных Челнов в серии пенальти и вышли во второй четвертьфинальный этап «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России.
Основное время матча в Набережных Челнах закончилось со счетом 1:1. У хозяев забил Даниил Шамкин (на 33-й минуте). Гости сравняли счет на 57-й — отличился Михайло Баньяц.
В серии пенальти точнее были самарцы — 4:2.
Следующим соперником «Крыльев Советов» будет «Оренбург».
