Спорт⁠,
0

Мамиашвили рассказал об ожиданиях по возвращению флага и гимна борцам

Глава ФСБР Мамиашвили: надеюсь, борцам вернут гимн и флаг России в феврале
Ранее стало известно, что российские дзюдоисты вновь смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом, с гимном и национальной символикой
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / ТАСС)

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) надеется, что с февраля 2026 года спортсмены смогут выступать под флагом и гимном страны на соревнованиях, проводимых Объединенным миром борьбы (UWW). Об этом «РБК Спорту» заявил президент организации Михаил Мамиашвили

27 ноября Международная федерация дзюдо (IJF) сняла ограничения с россиян в этом виде спорта, разрешив им вновь выступать на соревнованиях под национальном флагом, с гимном и символикой.

«Мы полагаемся на уже реализованные процедуры и идущие процессы, в том числе и переговорные. Надеюсь, что в феврале российские спортсмены будут под флагом и гимном на площадке международной федерации (в спортивной борьбе международный календарь начинается в феврале. — РБК)», — сказал Мамиашвили.

Также он поздравил «весь отечественный спорт и братьев-дзюдоистов».

«Это действительно серьезнейшая работа, которая была проделана по исправлению вот этой варварской несправедливости и беззакония, примененных к российским и белорусским атлетам», — отметил он.

IJF стала первой крупной федерацией олимпийского спорта, которая допустила возвращение российских спортсменов на международную арену с национальной символикой — флагом и гимном.

В 2022 году UWW отстранил российских и белорусских борцов от соревнований после рекомендаций МОК из-за боевых действий на Украине. Через год исполком международной организации допустил спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Полина Мельникова
единоборства спортивная борьба Михаил Мамиашвили дзюдо
