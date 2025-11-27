Гол Капризова в овертайме принес «Миннесоте» победу над «Чикаго»
«Миннесота» обыграла «Чикаго» в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей шайбы забросили Брок Фэйбер (40-я минута), Нико Штурм (43-я), Мэтт Болди (51-я) и Кирилл Капризов (62-я). В составе «Чикаго» отличились Джейсон Дикинсон (26-я), Коннор Бедард (33-я) и Артем Левшунов (46-я).
В текущем сезоне Капризов забросил 14 шайб и сделал 14 голевых передач в 24 матчах. В этом же матче белорусский защитник «Чикаго» Левшунов забросил дебютную шайбу в НХЛ, проведя 40 матчей в лиге. На счету игрока 11 голевых передач в 22 матчах текущего сезона.
Капризов забросил свою 199-ю шайбу за «Миннесоту», сравнявшись с Заком Паризе по третьему месту в истории клуба. Лидирует по этому показателю форвард Мариан Габорик (219), на втором месте — Микко Койву (205). Также россиянин повторил рекорд Паризе (69) по голам в большинстве за клуб.
«Миннесота» располагается на третьем месте в Центральном дивизионе с 30 очками после 25 игр, а «Чикаго» находится на пятой строке таблицы с 25 очками после 23 игр.
В следующем матче «Миннесота» в ночь на 29 ноября примет «Колорадо», «Чикаго» на следующий день сыграет против «Нэшвилла».
