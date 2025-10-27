Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший в РПЛ за «Локомотив» и «Краснодар», завершил карьеру в 35 лет. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Футболист опубликовал свои фотографии в форме клубов, за которые выступал, в том числе российских.
Крыховяк выиграл с «Локомотивом» два Кубка (2019, 2021) и один Суперкубок России. В 2021-м перешел в «Краснодар», который покинул в марте 2022-го, воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить контракты.
Также поляк на протяжении карьеры играл за «Севилью», ПСЖ, АЕК, «Аш-Шабаб» и другие клубы.
