 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,35 x 5 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,4 x 3,45 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,7 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру

Двукратный обладатель Кубка России с «Локомотивом» Крыховяк завершил карьеру
Крыховяк в 2018–2021 годах выступал за «Локомотив», а потом перешел в «Краснодар», контракт с которым приостановил в 2022-м. Футболист выиграл в России два Кубка и один Суперкубок
Гжегож Крыховяк
Гжегож Крыховяк (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший в РПЛ за «Локомотив» и «Краснодар», завершил карьеру в 35 лет. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Футболист опубликовал свои фотографии в форме клубов, за которые выступал, в том числе российских.

Крыховяк выиграл с «Локомотивом» два Кубка (2019, 2021) и один Суперкубок России. В 2021-м перешел в «Краснодар», который покинул в марте 2022-го, воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить контракты.

Также поляк на протяжении карьеры играл за «Севилью», ПСЖ, АЕК, «Аш-Шабаб» и другие клубы.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Локомотив Москва ФК Краснодар
Материалы по теме
Четырехкратная чемпионка Олимпиад неожиданно завершила карьеру в 25 лет
Спорт
Вашеро после победы над Джоковичем попросил серба не завершать карьеру
Спорт
Чемпионка мира по лыжным гонкам из Норвегии завершила карьеру в 24 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание Общество, 21:37
«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ Спорт, 21:36
ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций Бизнес, 21:25
Минтруд предложил установить квоту на «визовых» работников в 278,9 тыс. Экономика, 21:17
Вечер любви к вину: как прошла дегустация для клиентов СберПервого Вино, 21:16
Москвичей предупредили о притворяющихся учителями мошенниках Общество, 21:15
Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру Спорт, 21:11
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорт Калуги ограничил полеты Политика, 20:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Россия в ООН ответила на претензии США из-за испытаний «Буревестника» Политика, 20:32
В центре Петербурга загорелось здание «Лениздата» Общество, 20:31
Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о массовой драке мигрантов Общество, 20:27
Ушаков заявил о сохраняющейся готовности провести встречу Путина и Трампа Политика, 20:20