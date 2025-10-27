Двукратный обладатель Кубка России Крыховяк завершил карьеру

Крыховяк в 2018–2021 годах выступал за «Локомотив», а потом перешел в «Краснодар», контракт с которым приостановил в 2022-м. Футболист выиграл в России два Кубка и один Суперкубок

Гжегож Крыховяк (Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press)

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк, выступавший в РПЛ за «Локомотив» и «Краснодар», завершил карьеру в 35 лет. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Футболист опубликовал свои фотографии в форме клубов, за которые выступал, в том числе российских.

Крыховяк выиграл с «Локомотивом» два Кубка (2019, 2021) и один Суперкубок России. В 2021-м перешел в «Краснодар», который покинул в марте 2022-го, воспользовавшись разрешением ФИФА приостановить контракты.

Также поляк на протяжении карьеры играл за «Севилью», ПСЖ, АЕК, «Аш-Шабаб» и другие клубы.