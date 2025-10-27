«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ
«Сочи» одержал гостевую победу над «Ахматом» в заключительном матче 13-го тура РПЛ в Грозном.
Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых дубль оформил Михаил Игнатов (36-я и 66-я минуты), по разу отличились Игнасио Сааведра (16) и Дмитрий Васильев (76).
У команды Станислава Черчесова забил Максим Самородов (59, 91). Мячи Анаса Эль-Махрауи на 85-й минуте и Усмана Ндонга на 99-й не засчитали.
«Ахмат» продлил безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место.
У «Сочи» вторая победа в чемпионате, он поднялся на 15-е место. Сочинский клуб замыкал турнирную таблицу с пятого тура и ни разу с начала сезона не покидал зону вылета.
В 14-м туре обе команды сыграют на выезде 2 ноября: «Ахмат» — в Калининграде с «Балтикой», «Сочи» — с «Оренбургом».
