«Ахмат» Черчесова после отмены двух голов проиграл худшей команде РПЛ

«Сочи» победил «Ахмат» Черчесова и ушел с последнего места в РПЛ

«Сочи» победил в гостях «Ахмат» со счетом 4:2 и впервые с августа поднялся на 15-е место. У «Ахмата» отменили два гола в концовке. У гостей дубль оформил Михаил Игнатов, у хозяев — Максим Самородов

Фото: Телеграм-канал ФК «Сочи»

«Сочи» одержал гостевую победу над «Ахматом» в заключительном матче 13-го тура РПЛ в Грозном.

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых дубль оформил Михаил Игнатов (36-я и 66-я минуты), по разу отличились Игнасио Сааведра (16) и Дмитрий Васильев (76).

У команды Станислава Черчесова забил Максим Самородов (59, 91). Мячи Анаса Эль-Махрауи на 85-й минуте и Усмана Ндонга на 99-й не засчитали.

«Ахмат» продлил безвыигрышную серию в турнире до трех матчей и занимает девятое место.

У «Сочи» вторая победа в чемпионате, он поднялся на 15-е место. Сочинский клуб замыкал турнирную таблицу с пятого тура и ни разу с начала сезона не покидал зону вылета.

В 14-м туре обе команды сыграют на выезде 2 ноября: «Ахмат» — в Калининграде с «Балтикой», «Сочи» — с «Оренбургом».