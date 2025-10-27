 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина

Ремпал вернулся в «Салават Юлаев» после отказа «Вашингтона»
Шелдон Ремпал в прошлом сезоне стал одним из самых результативных игроков КХЛ, после чего уехал в «Вашингтон», но команда от него отказалась. Канадец вернулся в «Салават Юлаев», который неудачно начал чемпионат
Шелдон Ремпал
Шелдон Ремпал (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Шелдон Ремпал подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», за который выступал в прошлом сезоне, сообщила пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Ремпал забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 68 матчах «регулярки» и набрал еще 21 очко (8+13) в 19 играх плей-офф. Он стал четвертым в списке лучших бомбардиров лиги в регулярном сезоне и первым — в Кубке Гагарина.

Ремпал летом подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу тренировочного лагеря его отправили в фарм-клуб. 23 октября канадца выставили на драфт отказов, после чего его соглашение было расторгнуто.

«Салават Юлаев», полуфиналист последнего Кубка Гагарина, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Салават Юлаев Вашингтон Кэпиталз
