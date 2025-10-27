Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина
Канадский форвард Шелдон Ремпал подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», за который выступал в прошлом сезоне, сообщила пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне Ремпал забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 68 матчах «регулярки» и набрал еще 21 очко (8+13) в 19 играх плей-офф. Он стал четвертым в списке лучших бомбардиров лиги в регулярном сезоне и первым — в Кубке Гагарина.
Ремпал летом подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу тренировочного лагеря его отправили в фарм-клуб. 23 октября канадца выставили на драфт отказов, после чего его соглашение было расторгнуто.
«Салават Юлаев», полуфиналист последнего Кубка Гагарина, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов