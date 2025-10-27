Лучший бомбардир плей-офф вернулся в КХЛ после отказа клуба Овечкина

Шелдон Ремпал в прошлом сезоне стал одним из самых результативных игроков КХЛ, после чего уехал в «Вашингтон», но команда от него отказалась. Канадец вернулся в «Салават Юлаев», который неудачно начал чемпионат

Шелдон Ремпал (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский форвард Шелдон Ремпал подписал однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», за который выступал в прошлом сезоне, сообщила пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне Ремпал забросил 31 шайбу и сделал 30 передач в 68 матчах «регулярки» и набрал еще 21 очко (8+13) в 19 играх плей-офф. Он стал четвертым в списке лучших бомбардиров лиги в регулярном сезоне и первым — в Кубке Гагарина.

Ремпал летом подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но по ходу тренировочного лагеря его отправили в фарм-клуб. 23 октября канадца выставили на драфт отказов, после чего его соглашение было расторгнуто.

«Салават Юлаев», полуфиналист последнего Кубка Гагарина, замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.