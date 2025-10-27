 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео

В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса» Кателевского
«Ак Барс» открыл счет в матче с «Адмиралом» на 10-й минуте. Шайба после броска Дыняка попала в клюшку вратаря, отскочила в лицо Кателевскому и оказалась в воротах
Дмитрий Кателевский
Дмитрий Кателевский (Фото: Официальный сайт ХК «‎Ак Барс»)

Казанский «Ак Барс» открыл счет в домашнем матче чемпионата «Фонбет» — КХЛ с владивостокским «Адмиралом» после отскока шайбы от лица форварда Дмитрия Кателевского.

На 10-й минуте матча «Ак Барс» провел атаку на ворота «Адмирала». Никита Дыняк сделал бросок, после которого шайба попала в клюшку вратаря Арсения Цыбы, срикошетила в лицо стоявшего рядом Кателевского и оказалась в воротах.

Кателевский схватился за лицо и покинул лед.

У 22-летнего форварда это вторая шайба в 19 матчах сезона.

«Ак Барс» идет вторым в Восточной конференции.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Ак Барс
