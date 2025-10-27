Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева

Болельщику «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева

Дегтярев на вопрос о критике его идеи лимита на легионеров со стороны Семака сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит». Фанаты клуба развернули оскорбительный баннер про министра, «Зенит» за это оштрафовали на 500 тыс. руб.

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Болельщика петербургского «Зенита» Станислава Удальцова оштрафовали на 3 тыс. руб., ему также запретили посещать спортивные соревнования в течение полугода за оскорбительный баннер про министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Удальцов вместе с другим болельщиком растянули баннер со словами «Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло» на матче «Зенит» — «Ахмат» в Кубке России 17 сентября (2:1).

Петроградский районный суд привлек Удальцова к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей соревнований).

В пресс-службе судов отметили, что несогласованный баннер был «порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» за этот баннер на 500 тыс. руб.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в начале сентября не поддержал идею Минспорта ужесточить лимит на легионеров. Спустя неделю Дегтярев на вопрос «РБ Спорт» о словах Семака спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».