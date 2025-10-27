 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,35 x 5,1 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,35 x 3,45 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Фанату «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева

Болельщику «Зенита» запретили полгода ходить на матчи за баннер про Дегтярева
Дегтярев на вопрос о критике его идеи лимита на легионеров со стороны Семака сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит». Фанаты клуба развернули оскорбительный баннер про министра, «Зенит» за это оштрафовали на 500 тыс. руб.
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Болельщика петербургского «Зенита» Станислава Удальцова оштрафовали на 3 тыс. руб., ему также запретили посещать спортивные соревнования в течение полугода за оскорбительный баннер про министра спорта России Михаила Дегтярева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Удальцов вместе с другим болельщиком растянули баннер со словами «Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло» на матче «Зенит» — «Ахмат» в Кубке России 17 сентября (2:1).

Петроградский районный суд привлек Удальцова к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей соревнований).

В пресс-службе судов отметили, что несогласованный баннер был «порочащим честь и достоинство, оскорбляющим других лиц, а также направленным на унижение достоинства человека».

«Зенит» оштрафовали на ₽500 тыс. за оскорбительный баннер про Дегтярева
Спорт
Михаил Дегтярев

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» за этот баннер на 500 тыс. руб.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в начале сентября не поддержал идею Минспорта ужесточить лимит на легионеров. Спустя неделю Дегтярев на вопрос «РБ Спорт» о словах Семака спросил, кто это, а потом сказал, что не знает, кто возглавляет «Зенит».

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
ФК Зенит Михаил Дегтярев Сергей Семак
Сергей Семак фото
Сергей Семак
спортсмен, футболист, футбольный тренер
27 февраля 1976 года
Михаил Дегтярев фото
Михаил Дегтярев
политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
РФС объяснил, почему Дегтярев может не утвердить Карпина тренером сборной
Спорт
В сборной России ответили Дегтяреву на вопрос, кто такой Семак
Спорт
Тренер «Зенита» Семак раскритиковал судейство в российском футболе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Сыгранность членов команды важнее таланта каждого из них: как ее добиться Образование, 18:29
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 18:29
МИД предупредил россиян о рисках задержаний в США из-за «похищения детей» Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации переговоров с Киевом Политика, 18:10
Журнал Time после критики сменил обложку с портретом Трампа Политика, 18:06
Минфин скорректировал условия семейной ипотеки. Что изменится в 2026 году Недвижимость, 18:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ЦБ резко понизил курс доллара и евро на 28 октября — сразу на ₽2 Инвестиции, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
ISU начал расследование из-за плюшевой баллистической ракеты у фигуристов Спорт, 17:58
У Кевина Де Брёйне диагностировали разрыв мышцы бедра Спорт, 17:55
В Норвегии назвали место испытания Россией ракеты «Буревестник» Политика, 17:54
Песков рассказал об основном принципе России в отношениях с США Политика, 17:51
В Южной бухте Севастополя опрокинулось судно Общество, 17:50