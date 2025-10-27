Умер работавший на матчах ЦСКА, «Динамо» и сборной России диктор Плешаков
Диктор Игорь Плешаков, работавший в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо», скончался в возрасте 56 лет, сообщила пресс-служба РФС.
Плешаков сначала работал диктором на матчах хоккейного «Спартака», с 2001 года — на играх футбольного ЦСКА. В разные годы он был голосом стадионов хоккейного и футбольного «Динамо», а также футбольного клуба «Химки».
Плешаков сотрудничал с РФС более десяти лет, работал на матчах мужских и женских сборных России, финалах Кубка России.
В пресс-службе ЦСКА отметили, что голос Плешакова был знаковым для разных поколений болельщиков. В память о дикторе армейцы начнут матч с «Пари НН» с минуты молчания.
Соболезнования в связи со смертью Плешакова также выразили в хоккейном и футбольном «Динамо».
