Умер работавший на матчах ЦСКА, «Динамо» и сборной России диктор Плешаков

Игорь Плешаков умер в возрасте 56 лет. Он более десяти лет работал с РФС на матчах сборных, более 20 лет — с ЦСКА, а также был голосом стадиона на матчах хоккейного и футбольного «Динамо»

Игорь Плешаков (Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА)

Диктор Игорь Плешаков, работавший в разное время на матчах сборной России, ЦСКА и «Динамо», скончался в возрасте 56 лет, сообщила пресс-служба РФС.

Плешаков сначала работал диктором на матчах хоккейного «Спартака», с 2001 года — на играх футбольного ЦСКА. В разные годы он был голосом стадионов хоккейного и футбольного «Динамо», а также футбольного клуба «Химки».

Плешаков сотрудничал с РФС более десяти лет, работал на матчах мужских и женских сборных России, финалах Кубка России.

В пресс-службе ЦСКА отметили, что голос Плешакова был знаковым для разных поколений болельщиков. В память о дикторе армейцы начнут матч с «Пари НН» с минуты молчания.

Соболезнования в связи со смертью Плешакова также выразили в хоккейном и футбольном «Динамо».