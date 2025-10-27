Игрока «Спартака» признали лучшим нападающим недели в КХЛ за четыре шайбы
Форвард «Спартака» Нэйтан Тодд, вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой и защитник «Северстали» Иоаннис Калдис стали лучшими игроками в своем амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Тодд сделал дубли в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (7:6 по буллитам) и «Сочи» (5:3), а всего на его счету пять очков в трех матчах.
22-летний Вязовой выиграл все три матча (с «Трактором», «Сибирью» и «Нефтехимиком»), пропуская в среднем 1,68 шайбы за игру.
У Калдиса два гола, в том числе победный в ворота «Авангарда» (4:3 в овертайме), и две передачи в трех играх.
Лучшим новичком недели стал 18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, который забил два гола в трех матчах.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов