Игрока «Спартака» признали лучшим нападающим недели в КХЛ за четыре шайбы

В число лучших игроков недели в КХЛ вошли форвард «Спартака» Тодд, защитник «Северстали» Калдис, а также вратарь Вязовой и 18-летний нападающий Жаровский из «Салавата Юлаева»

Нэйтан Тодд (слева) (Фото: Официальный сайт ХК «‎Спартак» (Москва))

Форвард «Спартака» Нэйтан Тодд, вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой и защитник «Северстали» Иоаннис Калдис стали лучшими игроками в своем амплуа по итогам прошедшей недели в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Тодд сделал дубли в матчах с «Шанхай Дрэгонс» (7:6 по буллитам) и «Сочи» (5:3), а всего на его счету пять очков в трех матчах.

22-летний Вязовой выиграл все три матча (с «Трактором», «Сибирью» и «Нефтехимиком»), пропуская в среднем 1,68 шайбы за игру.

У Калдиса два гола, в том числе победный в ворота «Авангарда» (4:3 в овертайме), и две передачи в трех играх.

Лучшим новичком недели стал 18-летний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский, который забил два гола в трех матчах.