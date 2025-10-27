Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России
Даниил Медведев опередил Карена Хачанова в новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и снова стал первой ракеткой России.
Медведев поднялся на 13-е место в рейтинге, а проигравший пять матчей подряд Хачанов опустился на 14-ю строчку.
Андрей Рублев, у которого также пятиматчевая серия поражений, потерял еще две строчки и стал 17-м.
На прошлой неделе все трое россиян играли на турнире в Вене. Рублев и Хачанов уступили в первом же матче, Медведев — во втором.
Из топ-10 вылетели британец Джек Дрейпер и порвавший ахиллово сухожилие датчанин Хольгер Руне. Их места заняли норвежец Каспер Рууд (9-й) и канадец Феликс Оже-Альяссим (10-й).
На этой неделе топ-теннисисты играют на турнире серии «Мастерс» в Париже.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов