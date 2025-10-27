Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP и снова стал первой ракеткой России

Даниил Медведев снова стал первой ракеткой России

Даниил Медведев поднялся на 13-е место в рейтинге. Проигравшие последние пять матчей Карен Хачанов и Андрей Рублев опустились, соответственно, на 14-е и 17-е места

Даниил Медведев (Фото: Li Renzi / XinHua / Global Look Press)

Даниил Медведев опередил Карена Хачанова в новой версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов и снова стал первой ракеткой России.

Медведев поднялся на 13-е место в рейтинге, а проигравший пять матчей подряд Хачанов опустился на 14-ю строчку.

Андрей Рублев, у которого также пятиматчевая серия поражений, потерял еще две строчки и стал 17-м.

На прошлой неделе все трое россиян играли на турнире в Вене. Рублев и Хачанов уступили в первом же матче, Медведев — во втором.

Из топ-10 вылетели британец Джек Дрейпер и порвавший ахиллово сухожилие датчанин Хольгер Руне. Их места заняли норвежец Каспер Рууд (9-й) и канадец Феликс Оже-Альяссим (10-й).

На этой неделе топ-теннисисты играют на турнире серии «Мастерс» в Париже.