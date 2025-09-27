Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл нулевую ничью с «Ростовом»
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Краснодар», действующий чемпион РПЛ, набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У московского «Локомотива» столько же очков, он впереди по дополнительным показателям.
«Ростов» с десятью очками расположился на 11-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 4 октября примет грозненский «Ахмат», «Ростов» днем позже в гостях сыграет с «Оренбургом».
