Спорт⁠,
0

Чемпион РПЛ «Краснодар» сыграл нулевую ничью с «Ростовом»

Действующий чемпион РПЛ потерял очки в десятом туре и занимает второе место в турнирной таблице
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Краснодар», действующий чемпион РПЛ, набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У московского «Локомотива» столько же очков, он впереди по дополнительным показателям.

«Ростов» с десятью очками расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 4 октября примет грозненский «Ахмат», «Ростов» днем позже в гостях сыграет с «Оренбургом».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Ростов
