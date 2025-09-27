«Ливерпуль» потерпел первое поражение в сезоне, пропустив на 97-й минуте
Футболисты «Ливерпуля» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:2 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В составе действующего чемпиона Англии отличился Федерико Кьеза (87-я минута), у хозяев голы забили Исмаила Сарр (девятая минута) и Эдди Нкетиа (90+7).
«Ливерпуль» проиграл впервые в нынешнем сезоне, ранее у команды было пять побед в АПЛ, по одной — в Лиге чемпионов и Кубке лиги.
«Ливерпуль» набрал 15 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Кристал Пэлас» с 12 очками поднялся на вторую строчку.
В следующем туре «Ливерпуль» 4 октября в гостях сыграет с «Челси», «Кристал Пэлас», который также идет без поражений в АПЛ (три победы, три ничьи), днем позже на выезде встретится с «Эвертоном».
