«Локомотив» обыграл «Рубин» и вышел в лидеры РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Дмитрий Баринов (78-я минута).
«Локомотив» прервал серию из пяти ничейных матчей в РПЛ.
Дебютный матч за «Рубин» провел пятикратный чемпион России в составе «Зенита» Далер Кузяев, который вернулся в РПЛ после двух сезонов во французском «Гавре». 32-летний полузащитник вышел на замену в начале второго тайма.
«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 15 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Локомотив» 4 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Рубин» в тот же день примет самарские «Крылья Советов».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов