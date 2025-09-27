«Локомотив» обыграл «Рубин» и вышел в лидеры РПЛ

Победу московскому клубу, который прервал серию из пяти ничейных матчей, принес гол Дмитрия Баринова

Фото: телеграм-канал ФК «Локомотив»

Футболисты московского «Локомотива» обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Дмитрий Баринов (78-я минута).

«Локомотив» прервал серию из пяти ничейных матчей в РПЛ.

Дебютный матч за «Рубин» провел пятикратный чемпион России в составе «Зенита» Далер Кузяев, который вернулся в РПЛ после двух сезонов во французском «Гавре». 32-летний полузащитник вышел на замену в начале второго тайма.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 15 очками расположился на седьмой строчке.

В следующем туре «Локомотив» 4 октября в гостях сыграет с московским «Динамо», «Рубин» в тот же день примет самарские «Крылья Советов».