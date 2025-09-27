«Салават Юлаев» проиграл шестой раз подряд в КХЛ, уступив «Авангарду»
Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Волков (16-я минута), Вячеслав Войнов (17), Семен Чистяков (19), Эндрю Потуральски (32) и Константин Окулов (38). У проигравших отличились Александр Жаровский (26) и Владислав Ефремов (43).
«Салават Юлаев» проиграл шестой подряд матч в КХЛ.
«Авангард» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с четырьмя очками в восьми встречах расположился на последней, 11-й строчке, не одержав ни одной победы в основное время.
В следующем матче «Авангард» 1 октября примет владивостокский «Адмирал», «Салават Юлаев» в тот же день дома сыграет с новосибирской «Сибирью».
