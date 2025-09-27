«Металлург» проиграл «Ак Барсу» в матче КХЛ, ведя со счетом 3:0
Магнитогорский «Металлург» проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:4 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев отличились Александр Сиряцкий (19-я минута), Дмитрий Силантьев (31) и Роман Канцеров (32). У гостей шайбы забросили Владимир Алистров (36), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко (53, 56).
«Металлург» ранее дважды в нынешнем сезоне обыграл «Ак Барс» (4:3 Б, 6:3). У магнитогорцев прервалась серия из пяти побед подряд в КХЛ.
«Металлург» набрал 14 очков в девяти матчах и занимает второе место в Восточной конференции. «Ак Барс» с девятью очками расположился на пятой строчке.
В следующем матче «Металлург» 29 сентября примет новосибирскую «Сибирь», «Ак Барс» в тот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
