Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,65 x 3,85 2 2,04 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,18 x 8 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,88 x 3,5 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,35 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,27 x 6 2 11,5 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,32 x 5,4 2 11 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
«Манчестер Юнайтед» не забил пенальти и проиграл аутсайдеру АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду», Бруну Фернандеш не забил пенальти
МЮ уступил «Брентфорду» со счетом 1:3, Бруну Фернандеш во втором тайме не реализовал 11-метровый
Фото: Richard Pelham / Getty Images
Фото: Richard Pelham / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брентфорду» со счетом 1:3 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей дубль сделал Игор Тьяго (восьмая и 20-я минуты), также отличился Матиас Йенсен (90+6). У проигравших гол на счету Беньямина Шешко (26).

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш на 76-й минуте не реализовал пенальти — удар отбил голкипер Куивин Келлехер.

За свою карьеру в «Ливерпуле» и «Брентфорде» 26-летний Келлехер отразил четыре пенальти из семи (не считая послематчевые серии), сообщает Opta.

«Брентфорд» набрал семь очков и поднялся с 17-й на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. МЮ, у которого тоже семь очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 октября примет «Сандерленд», «Брентфорд» днем позже дома сыграет с «Манчестер Сити».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед
