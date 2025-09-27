«Манчестер Юнайтед» не забил пенальти и проиграл аутсайдеру АПЛ

МЮ уступил «Брентфорду» со счетом 1:3, Бруну Фернандеш во втором тайме не реализовал 11-метровый

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» проиграли «Брентфорду» со счетом 1:3 в гостевом матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе победителей дубль сделал Игор Тьяго (восьмая и 20-я минуты), также отличился Матиас Йенсен (90+6). У проигравших гол на счету Беньямина Шешко (26).

Полузащитник МЮ Бруну Фернандеш на 76-й минуте не реализовал пенальти — удар отбил голкипер Куивин Келлехер.

За свою карьеру в «Ливерпуле» и «Брентфорде» 26-летний Келлехер отразил четыре пенальти из семи (не считая послематчевые серии), сообщает Opta.

«Брентфорд» набрал семь очков и поднялся с 17-й на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. МЮ, у которого тоже семь очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 4 октября примет «Сандерленд», «Брентфорд» днем позже дома сыграет с «Манчестер Сити».