 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Акрон 1 1,01 x 13 2 100 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Рубин 1 1,9 x 3,85 2 4 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Краснодар 1 3,6 x 3,75 2 2,09 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Оренбург 1 1,17 x 8 2 16 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 1,88 x 3,5 2 4,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,08 x 3,35 2 3,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,27 x 6 2 11,5 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,32 x 5,4 2 10,5 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

«Спартак» подписал новый контракт с лучшим голкипером МХЛ

«Спартак» подписал новый контракт с лучшим голкипером МХЛ Кузьменко
Соглашение с 19-летним Ярославом Кузьменко рассчитано на три года
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»
Фото: телеграм-канал ХК «Спартак»

«Спартак» заключил новый контракт с вратарем Ярославом Кузьменко. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

Соглашение с 19-летним хоккеистом рассчитано на три года, до конца сезона 2027/28.

В прошлом сезоне воспитанник «красно-белых» стал чемпионом Кубка Харламова в составе молодежки «Спартака», принял участие в Кубке вызова МХЛ, дебютировал в КХЛ, а также был признан лучшим вратарем сезона в МХЛ.

«Спартак» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает седьмое место в Западной конференции, набрав девять очков в восьми матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Спартак
Материалы по теме
Чемпион КХЛ продлил победную серию до пяти матчей
Спорт
Клуб КХЛ подписал контракт с игравшим за Канаду на Олимпиаде защитником
Спорт
Худший клуб КХЛ проиграл седьмой подряд матч
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Суд арестовал двух фигурантов дела о суррогатном алкоголе в Ленобласти Общество, 16:17
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
The Guardian сравнил ситуацию на ЗАЭС со сценарием «Фукусимы» Политика, 15:54
«Ахмат» разгромил клуб Дзюбы, продлив беспроигрышную серию до семи матчей Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Стала известна причина смерти актрисы из «Мимино» и «Глухаря» Гавриловой Общество, 15:43
Иран сообщил о предложенной Штатами отсрочке санкций в обмен на уран Политика, 15:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 15:31
Bild раскрыла детали встречи с дипломатами Европы в Москве по поводу МиГ Политика, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Масштаб ЧС из-за гибели урожая в Ростовской области признали федеральным Экономика, 15:13
Сборные Италии и Болгарии сыграют в финале чемпионата мира по волейболу Спорт, 15:08
Yle узнал, что ЕС не планирует вносить российский никель в список санкций Политика, 15:05
В НАТО раскрыли детали инцидента с истребителями России рядом с Эстонией Политика, 14:56