Аутсайдер РПЛ объявил о переходе экс-футболиста «Краснодара» и «Ахмата»

Владимир Ильин подписал контракт с «Сочи» до конца сезона

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Нападающий Владимир Ильин перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба.

33-летний футболист подписал контракт до конца сезона.

Ильин ранее выступал за петербургское «Динамо», «Тосно», «Кубань», «Урал», «Ахмат», «Краснодар» и другие клубы. В сезоне 2015/16 в составе «Тосно» форвард забил 14 мячей в первенстве ФНЛ, став одним из лучших бомбардиров турнира.

Прошлый сезон Ильин провел в воронежском «Факеле», где в 28 матчах отметился четырьмя голами.

В нынешнем сезоне после девяти матчей на счету «Сочи» одно очко, команда занимает последнее место в РПЛ.