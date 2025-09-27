Аутсайдер РПЛ объявил о переходе экс-футболиста «Краснодара» и «Ахмата»
Нападающий Владимир Ильин перешел в «Сочи». Об этом сообщается на сайте клуба.
33-летний футболист подписал контракт до конца сезона.
Ильин ранее выступал за петербургское «Динамо», «Тосно», «Кубань», «Урал», «Ахмат», «Краснодар» и другие клубы. В сезоне 2015/16 в составе «Тосно» форвард забил 14 мячей в первенстве ФНЛ, став одним из лучших бомбардиров турнира.
Прошлый сезон Ильин провел в воронежском «Факеле», где в 28 матчах отметился четырьмя голами.
В нынешнем сезоне после девяти матчей на счету «Сочи» одно очко, команда занимает последнее место в РПЛ.
