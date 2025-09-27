Российского паралимпийца лишили медали на ЧМ по легкой атлетике
Российский бегун Федор Рудаков был лишен бронзовой медали чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели из-за нарушения правил прохождения дистанции.
31-летний Рудаков стал третьим на дистанции 5000 м в классе T11 (спортсмены с нарушением зрения), но в итоге был дисквалифицирован за «невыполнение замены ведущего бегуна после объявления».
Бронзовую медаль вместо россиянина получил эквадорец Дарвин Густаво Кастро. Победил японец Кенья Карасава, вторым стал бразилец Ельцин Жак.
Рудаков является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на 1500 м, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов