Спорт
0

Российского паралимпийца лишили медали на ЧМ по легкой атлетике

Федор Рудаков показал третий результат на дистанции 5000 м, но был дисквалифицирован за нарушение правил прохождения дистанции
Фото: Paul Miller / Getty Images
Фото: Paul Miller / Getty Images

Российский бегун Федор Рудаков был лишен бронзовой медали чемпионата мира по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели из-за нарушения правил прохождения дистанции.

31-летний Рудаков стал третьим на дистанции 5000 м в классе T11 (спортсмены с нарушением зрения), но в итоге был дисквалифицирован за «невыполнение замены ведущего бегуна после объявления».

Бронзовую медаль вместо россиянина получил эквадорец Дарвин Густаво Кастро. Победил японец Кенья Карасава, вторым стал бразилец Ельцин Жак.

Рудаков является бронзовым призером Паралимпиады в Токио в беге на 1500 м, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
легкая атлетика паралимпиец
