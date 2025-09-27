Папе римскому подарили руль от болида «Формулы-1»
Председатель правления Ferrari Джон Элканн встретился с папой римским Львом XIV и подарил ему руль от болида «Формулы-1» монегаска Шарля Леклера. Об этом сообщает Romereports.
Элканн уточнил, что этот руль Леклер действительно использовал во время гонок «Формулы-1». «Это напомнит вам о вашей страсти к вождению», — сказал глава Ferrari понтифику.
Леклер выступает за Ferrari с 2019 года, является вице-чемпионом сезона-2022. В нынешнем сезоне монегаск после 20 Гран-при занимает пятое место в общем зачете, набрав 165 очков. Лидирует австралиец Оскар Пиастри (McLaren, 324).
Элканн не в первый раз посещает Ватикан. В 2021 году он встретился с папой Франциском и подарил ему Fiat 500.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов