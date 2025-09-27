Папе римскому подарили руль от болида «Формулы-1»

Глава Ferrari Джон Элканн встретился с понтификом и подарил ему руль от болида Шарля Леклера

Лев XIV (Фото: ALESSIA GIULIANI / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Председатель правления Ferrari Джон Элканн встретился с папой римским Львом XIV и подарил ему руль от болида «Формулы-1» монегаска Шарля Леклера. Об этом сообщает Romereports.

Элканн уточнил, что этот руль Леклер действительно использовал во время гонок «Формулы-1». «Это напомнит вам о вашей страсти к вождению», — сказал глава Ferrari понтифику.

Леклер выступает за Ferrari с 2019 года, является вице-чемпионом сезона-2022. В нынешнем сезоне монегаск после 20 Гран-при занимает пятое место в общем зачете, набрав 165 очков. Лидирует австралиец Оскар Пиастри (McLaren, 324).

Элканн не в первый раз посещает Ватикан. В 2021 году он встретился с папой Франциском и подарил ему Fiat 500.