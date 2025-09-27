В РПЛ путаница с судейством: почему игру рукой трактуют по-разному

У российских арбитров явные сложности с трактовкой правил игры рукой. Почему в схожих эпизодах принимаются противоположные решения — в материале «РБК Спорта»

Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Арбитры, работающие на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), кулуарно говорят, что путаются в трактовках правил игры рукой. Как сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, проблема возникла из-за меняющихся указаний, которые дает руководитель судейского департамента РФС Милорад Мажич. Слова инсайдера подтверждают собеседники «РБК Спорта». Они также обращают внимание, что отсутствие единых подходов уже заметно со стороны.

По словам Карпова, сербский специалист изначально требовал от рефери при оценке эпизодов с игрой рукой ориентироваться на трактовки ФИФА. Если мяч после блокировки отскочил в руку, фола нет (исключение — если рука была высоко поднята или попадание произошло у линии ворот). Но после 6-го тура РПЛ судьям, по информации инсайдера, было дано указание учитывать еще и направление полета мяча: если он попал в руку, когда летел в сторону ворот, то это фол.

Смена трактовок разозлила и дезориентировала многих арбитров, пишет Карпов. Одни судьи следуют новым указаниям Мажича, а другие «перестали слушать начальника и основываются на критериях ФИФА, а не на их интерпретациях, выполненных сербом».

Схожие эпизоды — разные решения

В матче 9-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА на 53-й минуте судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота «Сочи» за игру рукой Александра Солдатенкова. Мяч попал футболисту в руку после отскока от его ноги. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила решение арбитра как верное.

Аналогичный эпизод произошел в 8-м туре чемпионата России в матче между «Зенитом» и «Балтикой». Защитник петербуржцев Ваня Дркушич заблокировал мяч, а затем он попал в руку. Здесь судьи нарушения не усмотрели.

Что пишут об игре рукой в правилах Нарушение: Если игрок намеренно касается мяча рукой, особенно когда видно движение руки к мячу.

Когда положение руки не оправдано движением тела и с ее помощью игрок создает помеху.

Рукой забит гол. Не нарушение: Если мяч попал игроку в руку, отскочив от его головы, туловища или ноги.

Когда мяч отскочил в руку от другого игрока, находящегося рядом.

Рука находится в естественном положении и близко к корпусу.

Что говорят эксперты

Экс-руководитель департамента судейства РФС Александр Егоров заявил «РБК Спорту», что «ни один футбольный человек не понимает, что сейчас происходит в судействе». По словам бывшего арбитра, в одном туре в сходных ситуациях пенальти то назначается, то нет.

«Нам весь тот год говорил Милорад Мажич, что Европа играет по-другому, теперь мы якобы пришли с этого сезона к европейскому стандарту. И что у нас получается? В первых турах не назначают пенальти, потом назначают пенальти. В одной игре в одни ворота назначают, в другой — нет», — сказал Егоров.

Он уверен, что ответственность в случае таких разночтений лежит на руководителе: он должен давать арбитрам ясные и последовательные инструкции, а в случае их невыполнения должно следовать наказание.

По словам Егорова, если арбитрам сначала говорят одно, потом другое, а экспертная комиссия выносит третье решение, возникает полная путаница.

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в беседе с «РБК Спортом» отметил, что в последних турах чемпионата арбитрами в схожих ситуациях принимались разные решения и эти решения поддерживались судейской комиссией. Это, по его мнению, приводит к недопониманию у самих арбитров.

Он отметил, что, хотя существуют четкие указания, трактовки игры рукой становятся все более запутанными. Это, в свою очередь, порождает все больше вопросов. «Сами судьи порой не понимают, как им поступать в той или иной ситуации», — отметил экс-арбитр.

Николаев добавил, что проблемы с трактовками правил существуют повсеместно, в том числе и в европейских чемпионатах, где решения также порой трудно объяснить.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» с недоумением высказался о трактовках игры рукой в РПЛ. По его словам, он хотел бы почитать на английском языке правила, поскольку в европейских чемпионатах нет такого количества пенальти за игру рукой, как в России.

Аршавин подчеркнул, что сейчас угловые и штрафные удары часто сводятся не к попытке забить гол, а к навесу на игрока, который затем намеренно бьет в руку. «Половина пенальти, мне кажется, назначенные за игру рукой, это левейшие пенальти, которые в суть игры в футбол не ложатся», — сказал Аршавин.