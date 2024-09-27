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«Рубин» впервые за 25 лет не смог обыграть «Факел»

Встреча десятого тура РПЛ завершилась со счетом 0:0
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Футболисты воронежского «Факела» сыграли вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Факел» лишь раз в своей истории побеждал «Рубин» — в апреле 1998 года (2:0). Вничью команды сыграли второй раз, первый был в мае 1999-го (0:0). Другие восемь очных матчей «Рубин» выиграл.

«Факел» набрал шесть очков и поднялся с последнего на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 12 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Рубин» 5 октября примет грозненский «Ахмат», «Факел» днем позже дома сыграет с махачкалинским «Динамо».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Рубин Казань ФК Факел
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