«Рубин» впервые за 25 лет не смог обыграть «Факел»
Футболисты воронежского «Факела» сыграли вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 0:0.
«Факел» лишь раз в своей истории побеждал «Рубин» — в апреле 1998 года (2:0). Вничью команды сыграли второй раз, первый был в мае 1999-го (0:0). Другие восемь очных матчей «Рубин» выиграл.
«Факел» набрал шесть очков и поднялся с последнего на 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 12 очками расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Рубин» 5 октября примет грозненский «Ахмат», «Факел» днем позже дома сыграет с махачкалинским «Динамо».
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