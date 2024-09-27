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Воспитанник «Атлетико» перешел в клуб Первой лиги из Хабаровска

Воспитанник «Атлетико» Борха Мартинес перешел в «СКА-Хабаровск» из Первой лиги
Испанский полузащитник Борха Мартинес Санчес подписал контракт до конца сезона с клубом «СКА-Хабаровск»
Борха Мартинес Санчес
Борха Мартинес Санчес (Фото: fcska.ru)

Испанский полузащитник Борха Мартинес Санчес перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на сайте российского клуба Первой лиги.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Мартинес Санчес с 12 лет занимался в академии «Атлетико», неоднократно вызывался в юниорские сборные Испании разных возрастов, участвовал в матчах юношеской Лиги чемпионов, привлекался к тренировкам с основной командой мадридского клуба.

В 21 год он перешел во вторую команду «Эспаньола», после выступал за различные клубы третьего испанского дивизиона, среди которых были «Атлетико Балеарес», «Хетафе Б», «Понтеведра», «Кастельон», «Логроньес». Последним клубом испанца был «Химнастик».

В нынешнем сезоне «СКА-Хабаровск» после 11 туров в Первой лиге занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Первая лига (ФНЛ) Хабаровск Атлетико Мадрид
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