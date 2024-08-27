Мэр Роттердама заявил, что невозможно гарантировать безопасность на такой игре без привлечения полиции. Матч четвертого тура чемпионата Нидерландов был запланирован на 1 сентября

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Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение матча четвертого тура чемпионата Нидерландов между «Фейенордом» и «Аяксом», который был запланирован на 1 сентября, из-за забастовки полиции. Об этом сообщает NU.nl.

«Безопасность игроков, а также общественности не может быть в достаточной степени гарантирована без привлечения полиции», — сказал Абуталеб.

У полицейских 1 сентября запланирована забастовка из-за условий выхода на пенсию.

Матч «Фейенорда» и «Аякса» относится к категории высокого риска из-за вражды болельщиков, проход фанатов амстердамского клуба на игру был изначально запрещен.

Новая дата игры неизвестна.

В сентябре прошлого года матч между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.