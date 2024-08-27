Матч «Фейенорд» — «Аякс» отменили из-за забастовки полиции
Мэр Роттердама Ахмед Абуталеб запретил проведение матча четвертого тура чемпионата Нидерландов между «Фейенордом» и «Аяксом», который был запланирован на 1 сентября, из-за забастовки полиции. Об этом сообщает NU.nl.
«Безопасность игроков, а также общественности не может быть в достаточной степени гарантирована без привлечения полиции», — сказал Абуталеб.
У полицейских 1 сентября запланирована забастовка из-за условий выхода на пенсию.
Матч «Фейенорда» и «Аякса» относится к категории высокого риска из-за вражды болельщиков, проход фанатов амстердамского клуба на игру был изначально запрещен.
Новая дата игры неизвестна.
В сентябре прошлого года матч между «Аяксом» и «Фейенордом» был сорван из-за болельщиков амстердамской команды, которые устроили беспорядки на стадионе.
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