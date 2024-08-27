Нападающий сборной Португалии перешел в «Ювентус»
Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау перешел в «Ювентус». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
21-летний форвард взят в аренду до конца сезона у «Порту». Сумма сделки составила €7 млн, еще до €3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов.
Со времен Криштиану Роналду Консейсау стал вторым португальцем в «Ювентусе». Этой зимой у «Лилля» был куплен защитник Тиагу Джало, но он пока сыграл за итальянский клуб лишь один матч.
В прошлом сезоне Консейсау провел 43 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.
В сборной Португалии Консейсау сыграл шесть матчей, забив один гол — Чехии на групповом этапе Евро-2024.
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