Нападающий сборной Португалии перешел в «Ювентус»

21-летний Франсишку Консейсау взят в аренду у «Порту» до конца сезона за €7 млн

Франсишку Консейсау (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау перешел в «Ювентус». Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

21-летний форвард взят в аренду до конца сезона у «Порту». Сумма сделки составила €7 млн, еще до €3 млн португальский клуб может получить в качестве бонусов.

Со времен Криштиану Роналду Консейсау стал вторым португальцем в «Ювентусе». Этой зимой у «Лилля» был куплен защитник Тиагу Джало, но он пока сыграл за итальянский клуб лишь один матч.

В прошлом сезоне Консейсау провел 43 матча во всех турнирах, забил восемь голов и сделал восемь результативных передач.

В сборной Португалии Консейсау сыграл шесть матчей, забив один гол — Чехии на групповом этапе Евро-2024.