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Дебютант РПЛ «Акрон» выиграл первый матч в сезоне

Новичок РПЛ «Акрон» выиграл первый матч в сезоне, победив во втором туре «Факел»
Тольяттинский клуб во втором туре в гостях обыграл «Факел» со счетом 2:0
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Футболисты тольяттинского «Акрона» обыграли воронежский «Факел» со счетом 2:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Иван Тимошенко (64) и Солтмурад Бакаев (76).

«Факел» заканчивал игру вдесятером, в концовке первого тайма красную карточку получил форвард Евгений Марков.

«Факел» провел первый матч на новый стадионе на улице Маршака, вмещающем 10 052 зрителя. Ранее воронежский клуб проводил домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, на котором вскоре начнется реконструкция.

«Акрон» проводит дебютный сезон в РПЛ. Созданный в 2018 году клуб вышел в элитный дивизион российского футбола через стыковые матчи с екатеринбургским «Уралом».

По итогам двух туров у «Акрона» три очка, «Факел» оба своих матча проиграл.

В следующем туре «Акрон» 3 августа примет московское «Динамо», «Факел» днем позже дома сыграет с «Краснодаром».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Акрон ФК Факел
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