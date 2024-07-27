«Зенит» забил четыре безответных гола «Рубину» в матче РПЛ

Дубль сделал лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Матео Кассьерра

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли казанским «Рубин» со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Максим Глушенков (37-я минута), Матео Кассьерра (44, 55) и Вильсон Изидор (90+2).

Первый мяч Кассьерра, лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, забил с пенальти.

«Зенит» набрал шесть очков в двух турах, «Рубин» — три.

В следующем туре «Зенит» 3 августа примет «Ростов», «Рубин» в тот же день дома сыграет с подмосковными «Химками».