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«Зенит» забил четыре безответных гола «Рубину»

«Зенит» забил четыре безответных гола «Рубину» в матче РПЛ
Дубль сделал лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона Матео Кассьерра
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли казанским «Рубин» со счетом 4:0 в гостевом матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Максим Глушенков (37-я минута), Матео Кассьерра (44, 55) и Вильсон Изидор (90+2).

Первый мяч Кассьерра, лучший бомбардир РПЛ прошлого сезона, забил с пенальти.

«Зенит» набрал шесть очков в двух турах, «Рубин» — три.

В следующем туре «Зенит» 3 августа примет «Ростов», «Рубин» в тот же день дома сыграет с подмосковными «Химками».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК Рубин Казань
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