«Динамо» обыграло «Локомотив» во втором туре чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:1

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамалё (85). У проигравших отличился Дмитрий Воробьев (39).

«Динамо» набрало шесть очков в двух турах, «Локомотив» — три.

В следующем туре «Динамо» 3 августа в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Локомотив» днем позже тоже в гостях встретится с грозненским «Ахматом».