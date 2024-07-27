«Динамо» обыграло «Локомотив» во втором туре чемпионата России
Футболисты московского «Динамо» обыграли столичный «Локомотив» со счетом 3:1 в домашнем матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамалё (85). У проигравших отличился Дмитрий Воробьев (39).
«Динамо» набрало шесть очков в двух турах, «Локомотив» — три.
В следующем туре «Динамо» 3 августа в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном», «Локомотив» днем позже тоже в гостях встретится с грозненским «Ахматом».
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