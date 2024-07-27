Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде в Париже
В первый соревновательный день на Олимпиаде в Париже выступят большинство российских теннисистов.
Даниил Медведев (пятый номер посева) сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой (76-й номер мирового рейтинга), а Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой (109). У женщин Диана Шнайдер, посеянная под 16-м номером женской сетки, встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46). Также 27 июля в парах Екатерина Александрова и Елена Веснина встретятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой.
На Играх выступят 15 россиян. Это наименьший состав россиян на Олимпиадах. Ранее в составе российской команды было не менее 280 спортсменов на летних Играх, не менее 160 — на зимних.
В марте МОК сообщил, что квота россиян не превысит 55 человек, но на деле их число будет меньше 40. Россияне завоевали более 40 лицензий для участия на Олимпиаде. Но МОК не пустил в Париж лидеров сборной по борьбе и дзюдо, в связи с чем национальные федерации по этим видам решили бойкотировать Игры.
Россияне будут выступать в качестве нейтральных спортсменов. Поэтому в случае их победы не будет звучат гимн России.
Cостав российской команды на Олимпиаду
Теннис (7)
- Даниил Медведев
- Роман Сафиуллин
- Екатерина Александрова
- Мирра Андреева
- Павел Котов
- Диана Шнайдер
- Елена Веснина
Велоспорт (3)
- Тамара Дронова
- Алена Иванченко
- Глеб Сырица
Гребля на байдарках и каноэ (3)
- Алексей Коровашков
- Захар Петров
- Олеся Ромасенко
Плавание (1)
- Евгений Сомов
Прыжки на батуте (1)
- Анжела Бладцева
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