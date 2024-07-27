Кто из россиян выступит в первый день Олимпиады

На Олимпиаде в Париже 27 июля примут участие восемь спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе. Об этом в материале «РБК Спорт»

Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Летние Олимпийские игры стартовали в Париже 26 июля. В первый день Игр в соревнованиях примут участие восемь из 15 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе: среди них теннисист Даниил Медведев и женская пара Екатерина Александрова и Елена Веснина, которые претендуют на медали на турнире. «РБК Спорт» рассказал, кто еще из россиян выступит на Олимпиаде 27 июля.

Плавание

Единственным пловцом, который выступит от России на Олимпиаде в Париже, стал живущий в США Евгений Сомов. 25-летний спортсмен на соревнованиях в Атланте выполнил олимпийский норматив, показав третий результат сезона в мире на 100 метрах брассом 58,72.

27 июля в 12:00 стартует квалификация у мужчин на 100 м брассом, а уже в 22:12 состоится полуфинал. Финал у мужчин пройдет 28 июля в 22:44. Кроме того, пловец проплывет дистанцию 50 м вольным стилем, предварительные заплывы которых пройдут 1 августа.

Велоспорт

В велоспорте у России три неименные лицензии (мужчины — одна, женщины — две) — все в шоссейных дисциплинах. При этом россияне являются реальными претендентами на медали только в трековых дисциплинах, в которых в Токио было завоевано две бронзы (единственные медали в велоспорте).

Финал женской гонки с раздельным стартом на шоссе состоится 27 июля в 15:30. Среди российских спортсменок выступит Тамара Дронова. В рейтинге Международного союза велосипедистов (ICU) россиянка располагается на 43-м месте. Она участвовала в прошлой Олимпиаде, где в единственной гонке заняла 39-е место

В 17:32 начнется индивидуальная гонка с раздельным стартом у мужчин, где от россиян выступит Глеб Сырица, который заменил отказавшегося от Игр Александра Власова. 24-летний велогонщик занимает 460-е место в мировом рейтинге.

«Нормальное желание для любого спортсмена — выступить на Олимпийских играх. И коллеги хорошо отнеслись к этому. Когда мне сказали, что есть возможность моего участия, ко мне ребята по команде подходили, поздравляли», — рассказал Сырица.

Теннис

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 в Париже состоится с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном миксте.

На старте турнира Даниил Медведев (пятый номер посева) встретится с австралийцем Ринки Хидзикатой (76-й номер мирового рейтинга), а Павел Котов — со швейцарцем Стэном Вавринкой (109). В этот же день у женщин Диана Шнайдер, посеянная под 16-м номером женской сетки, встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто (46).

Также 27 июля в парах Екатерина Александрова и Елена Веснина встретятся с чешками Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Председатель международной федерации тенниса от СССР Виктор Янчук заявил, что российская пара может победить в первом круге за счет хорошего мастерства и настроя. «Эта игра прогнозируемая. Обе наши спортсменки опытные, имеют хорошие шансы. Веснина и Александрова смогут победить за счет хорошего мастерства, настроя и где-то везения. Это спорт — все неопределенно, но закономерно», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Что говорят о шансах российских теннисистов на медали

Виктор Янчук, представитель СССР в международной федерации тенниса (1983–1990)

«Медведев на грунте может лучше играть, чем на траве, поэтому ожидания от него хорошие. Он находится в хорошей форме. Он вполне даст бой. Но трудно сказать о медали, поскольку не знаем, как дальше он по сетке выйдет. Но я считаю, что он может дойти до финала турнира, а там уже смотря с кем будет играть. Шансы у нас есть, но будем смотреть как мы их будем использовать. Еще же надо чтоб нам повезло, потому что везение тоже не последнюю роль играет.

Никто не мог предугадать на прошлой Олимпиаде, что в смешанном разряде Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова возьмут золото, поэтому, у нас достаточно активный и квалифицированный состав. Наверняка у нас будут медали.

В принципе у нас достаточно сильный состав команды, еще же подключится Мирра Андреева, которая сейчас должна выиграть турнир в Румынии в финале. Она в хорошей форме, она молодая, на ее стороне зрители. В общем, у нас хорошие шансы на медали. Я считаю, что за медаль побороться возможно, но могут быть неожиданные какие-то ситуации. Сбрасываем со счетов парные и мужские и женские разряды, это всегда очень непредсказуемая игра, но мы всегда добывали в них хорошие медали», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Елена Брюховец, победительница трех турниров WTA

«Мы ждем от наших ребят успешных выступлений. Они готовы бороться за медали. Олимпийских турнир — это абсолютно другое соревнование. Очень много сюрпризов, но будем надеяться, что в нашем случае без негативных. Женская пара Алексанрова/Веснина— это отдельный случай. Мы не раз наблюдали разные результаты соревнований. У Весниной огромный опыт выступления в разных соревнованиях, в частности, в Олимпийских играх. У девчонок при удачной игре есть все шансы дойти до финальной стадии.

Мы всегда ждем суперхороших результатов от наших теннисистов. Надеюсь, что хотя бы одну медаль сможем завоевать. В каждом из разрядов у нас есть шансы. В нынешних условиях каждый успех ребят будет ценным и знаковым», — отметила Брюховец «РБК Спорт».

Андрей Ольховский, первый российский чемпион Australian Open и Roland Garros в смешанном разряде

«У Медведева хорошие шансы пройти первый круг. И я скажу, что для меня Медведев является фаворитом однозначно. В парах Александрова и Веснина играют против теннисисток из Чехии. Девушкам достаточно тяжело будет в парной игре, потому что и те и другие покажут хороший теннис. Посмотрим на каком уровне они находятся, но соперники достаточно грозные. И наши сильные, и противники тоже достойные. Сказать как они сейчас вместе будут играть — очень и очень трудно, потому что до этого когда играла пара, каких-то хороший результатов не показывали. Но мы, конечно, будем ждать хорошей игры. И фаворитов в этом матче для меня не существует.

У нас в теннисе самая представительная команда из троих ребят и четверых девчонок. Если мы боремся за медали, то все-таки будем надеяться, что хоть какое-то призовое место у нас будет Сейчас сказать очень трудно, давайте дождемся начала турнира и посмотрим кто как будет играть», — сказал Ольховский «РБК Спорт».