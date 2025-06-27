РПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 проходит в Москве.
Батраков провел первый полноценный сезон в качестве игрока основного состава «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды — 37 матчей, 15 голов и 10 результативных передач. Также футболист дебютировал в сборной России, провел пять игр и забил два мяча.
В сезоне 2023/24 победителем в этой номинации стал полузащитник Никита Салтыков из «Крыльев Советов» (перешел в «Локомотив»).
По итогам 2024 года Батраков также был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка».
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