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Спорт ,  
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РПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона

Батракова признали лучшим молодым игроком сезона в РПЛ
Приз получил полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков
Алексей Батраков
Алексей Батраков (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Церемония вручения наград по итогам сезона 2024/25 проходит в Москве.

Батраков провел первый полноценный сезон в качестве игрока основного состава «Локомотива» и стал лучшим бомбардиром команды — 37 матчей, 15 голов и 10 результативных передач. Также футболист дебютировал в сборной России, провел пять игр и забил два мяча.

В сезоне 2023/24 победителем в этой номинации стал полузащитник Никита Салтыков из «Крыльев Советов» (перешел в «Локомотив»).

По итогам 2024 года Батраков также был признан лучшим молодым игроком РПЛ, получив премию «Первая пятерка».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Алексей Батраков Российская премьер-лига (РПЛ)
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