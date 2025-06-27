Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Германии в парах
Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй вышли в финал турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде.
В полуфинале Панова и Го Ханьюй обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетом 6:3, 6:4.
В решающем матче они сыграют с украинской Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес.
36-летняя Панова занимает 33-е место в парном мировом рейтинге, на ее счету 10 турниров WTA. 27-летняя Го Ханьюй — 39-я в рейтинге, она выиграла четыре турнира WTA.
Турнир в Истборне категории WTA 500 с призовым фондом $1,064 млн завершится 28 июня.
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