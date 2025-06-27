Российская теннисистка Панова вышла в финал турнира WTA в Бад-Хомбурге в парах

Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Германии в парах

Александра Панова и китаянка Го Ханьюй в решающем матче в Бад-Хомбурге сыграют с украинской Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес

Александра Панова и Го Ханьюй (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Российская теннисистка Александра Панова и китаянка Го Ханьюй вышли в финал турнира WTA в немецком Бад-Хомбурге в парном разряде.

В полуфинале Панова и Го Ханьюй обыграли китаянок Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счетом 6:3, 6:4.

В решающем матче они сыграют с украинской Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес.

36-летняя Панова занимает 33-е место в парном мировом рейтинге, на ее счету 10 турниров WTA. 27-летняя Го Ханьюй — 39-я в рейтинге, она выиграла четыре турнира WTA.

Турнир в Истборне категории WTA 500 с призовым фондом $1,064 млн завершится 28 июня.