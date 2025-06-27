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Спорт ,  
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Четырех теннисистов дисквалифицировали за договорные матчи

Самую длительную дисквалификацию, 12 лет, получил таец Натхасит Кунсуван, который признался в 39 нарушениях Программы по борьбе с коррупцией в теннисе
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Фото: Clive Brunskill / Getty Images

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) объявило о дисквалификации четырех спортсменов за договорные матчи.

Тайский теннисист Натхасит Кунсуван был отстранен на 12 лет после признания в 39 нарушениях Программы по борьбе с коррупцией в теннисе (TACP). Кунсуван, лучшим результатом которого была 1316-я строчка в мировом рейтинге, признался в нарушениях, которые включают в себя участие в договорных матчах и получение за это денег. 24-летний игрок также был оштрафован на $75 тыс.

Французская теннисистка Джейми Флойд Анжель, которая занимает 463-е место в мировом рейтинге, дисквалифицирована на пять лет и три месяца. Она призналась в организации одного договорного матча в обмен на оплату в 2022 году, отказалась сотрудничать с ITIA и уничтожила доказательства. Штраф 25-летней спортсменки составил $20 тыс.

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33-летний швед Кристиан Линделл, который был 177-й ракеткой мира, дисквалифицирован на семь лет за участие в четырех договорных матчах и связи с бельгийским синдикатом договорных матчей. Штраф составил $10 тыс. 33-летний француз Самюэль Бенсуссан, поднимавшийся до 405-й строчки рейтинга, также получил 1 год и 11 месяцев дисквалификации за связи с этим синдикатом и штраф в размере $12 тыс.

В период дисквалификации игрокам запрещено участвовать в соревнованиях, проводить тренировки или посещать любые теннисные матчи, организованные или санкционированные представителями ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Французской теннисной федерацией, Уимблдоном и USTA) или любой национальной ассоциацией.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис договорные матчи
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