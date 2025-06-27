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Спорт ,  
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Украина получила серебро ЧМ-2011 после завершения допинг-дела Устюгова

IBU перераспределил медали после окончательного решения о дисквалификации за допинг российского биатлониста Евгения Устюгова. В том числе сборная России лишилась серебра ЧМ-2011 в эстафете, которое перешло Украине
Евгений Устюгов
Евгений Устюгов (Фото: "Спорт-Экспресс" / ТАСС)

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил имена спортсменов, которые получат перераспределенные медали после окончательного закрытия дела о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Евгения Устюгова. Об этом сообщается на сайте IBU.

В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова на его лишение медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. Россиянина наказали на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Все результаты Устюгова с 2010 по 2014 год были аннулированы.

IBU пишет, что список обновленных результатов выглядит следующим образом:

  • Общий зачет в масс-старте Кубка мира 2009/10 — новый победитель: Кристоф Зуман (Австрия)
  • Кубок наций, мужчины 2011/12 — новый победитель: Франция:
  • Кубок наций, мужчины 2012/13 — новый победитель: Норвегия;
  • Эстафета, мужчины, общий зачет 2012/13 — новый победитель: Норвегия;
  • ЧМ-2011 (Ханты-Мансийск), масс-старт — новый серебряный призер: Лукас Хофер (Италия), бронзовый: Тарьей Бё (Норвегия);
  • ЧМ-2011, эстафета, мужчины — новый серебряный призер: Украина, бронзовый: Швеция.

«Мы рады наконец предоставить этим достойным спортсменам признание, которого они по праву заслуживают благодаря своей преданности, труду и соблюдению принципов честной игры. Хотя мы сожалеем, что пришлось прибегнуть к перераспределению, мы удовлетворены тем, что справедливость была восстановлена для тех, кто выступал чисто», — сказал президент IBU Олле Далин.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

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Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Международный союз биатлонистов (IBU) Евгений Устюгов допинг
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