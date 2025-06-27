Украина получила серебро ЧМ-2011 после завершения допинг-дела Устюгова
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) утвердил имена спортсменов, которые получат перераспределенные медали после окончательного закрытия дела о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил россиянина Евгения Устюгова. Об этом сообщается на сайте IBU.
В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции Устюгова на его лишение медалей Олимпиад 2010 и 2014 годов за нарушение антидопинговых правил. Россиянина наказали на основании отклонений в биологическом паспорте и данных Московской антидопинговой лаборатории. Все результаты Устюгова с 2010 по 2014 год были аннулированы.
IBU пишет, что список обновленных результатов выглядит следующим образом:
- Общий зачет в масс-старте Кубка мира 2009/10 — новый победитель: Кристоф Зуман (Австрия)
- Кубок наций, мужчины 2011/12 — новый победитель: Франция:
- Кубок наций, мужчины 2012/13 — новый победитель: Норвегия;
- Эстафета, мужчины, общий зачет 2012/13 — новый победитель: Норвегия;
- ЧМ-2011 (Ханты-Мансийск), масс-старт — новый серебряный призер: Лукас Хофер (Италия), бронзовый: Тарьей Бё (Норвегия);
- ЧМ-2011, эстафета, мужчины — новый серебряный призер: Украина, бронзовый: Швеция.
«Мы рады наконец предоставить этим достойным спортсменам признание, которого они по праву заслуживают благодаря своей преданности, труду и соблюдению принципов честной игры. Хотя мы сожалеем, что пришлось прибегнуть к перераспределению, мы удовлетворены тем, что справедливость была восстановлена для тех, кто выступал чисто», — сказал президент IBU Олле Далин.
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