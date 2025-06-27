Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет российских шахматистов
Впервые в истории в топ-10 рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) не будет ни одного россиянина.
Ян Непомнящий, который в июньском рейтинге занимал 10-е место, неудачно выступил на крупном турнире 2nd UzChess Cup в Ташкенте, где не выиграл ни одной партии и занял предпоследнее место.
В лайв-рейтинге Непомнящий потерял более 14 пунктов и опустился на 14-е место. Таким образом, в новом месячном рейтинге, который будет опубликован 30 июня, российский гроссмейстер выпадет из десятки мирового рейтинга впервые с января 2019 года.
Лидером рейтинга FIDE остается 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, он удерживает первую строчку с 2011 года.
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