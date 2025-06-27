«Манчестер Сити» победил «Ювентус» на клубном чемпионате мира

Обе команды еще до этого матча гарантировали себе выход в плей-офф. «Манчестер Сити» занял первое место в группе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

«Манчестер Сити» победил туринский «Ювентус» в заключительном туре группового этапа клубного чемпионата мира, который проходит в США.

Матч группы G в Орландо (штат Флорида) завершился со счетом 5:2.

Английский клуб занял первое место в группе G и 1 июля встретится в 1/8 финала со второй командой группы H — ей может оказаться мадридский «Реал», «РБ Зальцбург» (сыграют между собой в ночь на 27 июня) или «Аль-Хиляль».

Клубный чемпионат мира впервые проходит с участием 32 команд.

«Манчестер Сити» побеждал на турнире в прежнем формате с семью участниками в 2023 году.

В группе G также играли марокканский «Видад» и «Аль-Айн» (ОАЭ).