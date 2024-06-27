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Шакил О’Нил начал переговоры о покупке доли в «Вест-Хэм Юнайтед»

Американский баскетболист посетил одну из игр лондонского клуба в минувшем сезоне, после чего захотел вложить в клуб «серьезные деньги»
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Фото: Ethan Miller/Getty Images

Олимпийский чемпион по баскетболу и четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил ведет переговоры о покупке доли в английском футбольном клубе «Вест-Хэм Юнайтед». Об этом пишет The Sun.

По данным источника издания, 52-летний американский баскетболист захотел войти в состав акционеров лондонской команды после посещения одного из ее матчей в минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Шак любит британский футбол и намерен вложить в клуб серьезные деньги. В конце прошлого сезона он посетил игру команды, которая ему очень понравилась. Теперь вопрос заключается в том, устроят ли его финансовые условия. Шак по-настоящему заинтересован в этой сделке», — пояснил источник The Sun.

В сезоне 2022/2023 «Вест-Хэм Юнайтед» стал победителем Лиги конференций УЕФА, обыграв в финале итальянскую «Фиорентину» со счетом 2:1. В минувшем сезоне лондонский клуб дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где уступил немецкому «Байеру» (0:2, 1:1). По итогам последнего сезона АПЛ «Вест-Хэм» занял девятое место в чемпионате, что не позволило команде пробиться в еврокубки.

Что касается Шакила О’Нила, то он выступал за команды «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Феникс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Он является четырехкратным чемпионом НБА, 15 раз принимал участие в Матчах звезд, трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000–2002), а также по разу стал самым ценным и результативным игроком регулярного чемпионата (2000).

В составе сборной США О'Нил стал олимпийским чемпионом (1996) и чемпионом мира (1994). В 2016 году центровой был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Баскетбол Шакил О'Нил Английская премьер-лига (АПЛ)
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