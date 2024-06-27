Отдавший мошенникам почти ₽1 млн игрок покинул «Спартак»

Соглашение с футболистом было расторгнуто по взаимному согласию игрока и клуба

Леон Классен (Фото: Alexander Kulebyakin / Global look press)

Защитник Леон Классен покинул московский футбольный клуб «Спартак», сообщила пресс‑служба команды.

Соглашение с футболистом было расторгнуто по взаимному согласию игрока и клуба.

Классен перешел в «Спартак» из «Тироля» в 2022 году. С тех пор он не сумел стать основным футболистом команды и провел 32 матча, в которых забил два мяча. Он стал обладателем Кубка России и бронзовым призером РПЛ. До 2021 года защитник выступал в Германии.

В апреле Baza и «Звезда» сообщили, что мошенники обманули Классена на 900 тыс. руб. По их информации, с футболистом связались от имени его знакомого и попросили в долг в сумме 900 тыс руб. Через некоторое время 24-летний Классен потребовал деньги обратно у знакомого, от имени которого действовали мошенники, но тот оказался не в курсе ситуации. После этого игрок обратился в полицию.