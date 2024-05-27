Хачанов вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Россиянин в следующем раунде сыграет с победителем матча между словаком Йозефом Коваликом и американцем Маркосом Гироном

Карен Хачанов (Фото: Reuters)

Россиянин Карен Хачанов обыграл индийского теннисиста Сумита Нагала со счетом 6:2, 6:0, 7:6 в стартовом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Хачанов является 18-м номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Нагал — 95-м.

Россиянин в следующем раунде сыграет с победителем матча Йозеф Ковалик (Словакия) — Маркос Гирон (США).

Хачанов в 2023 году дошел до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Дальше он в своей карьере не проходил. На его счету шесть титулов. В турнирах серии «Большого шлема» он не проходил дальше полуфинала.

Из россиян ранее Андрей Рублев преодолел первый круг. 27 мая также должны сыграть Даниил Медведев, который встретится с немцем Домиником Кёпфером, и Роман Сафиуллин — с сербом Душаном Лайовичем. Старт всех матчей был смещен на более поздний срок из-за дождей.