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Шестеркин повторил рекорд «Рейнджерс» по победам в плей-офф НХЛ

34 сейва Шестеркина помогли «Рейнджерс» победить «Флориду»
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин одержал десятую победу в нынешнем сезоне Кубка Стэнли, став вторым голкипером в истории клуба, которому удалось достичь такого результата в нескольких розыгрышах
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Reuters)

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл «Флориду Пантерз» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Алексис Лафренье (8-я и 36-я минуты), Баркли Гудроу (8, 39) и Александр Веннберг (66). У «Флориды» отметились Сэм Райнхарт (3, 15), Александр Барков (46) и Густав Форслинг (47).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска из 38. Для российского голкипера эта победа стала десятой в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В 2022 году он также выиграл десять матчей в одном розыгрыше, тогда «Рейнджерс» добрались до финала Восточной конференции.

Россиянин повторил достижение «Рейнджерс», став вторым вратарем в истории клуба, которому удалось одержать десять побед в нескольких розыгрышах Кубка Стэнли. Первым это сделал шведский голкипер Хенрик Лундквист, который в 2012 году выиграл десять матчей в одном розыгрыше, а в 2013-м — 13 игр.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч противостояния пройдет в ночь на 29 мая.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Кубок Стэнли Нью-Йорк Рейнджерс Флорида Пантерз Игорь Шестеркин
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