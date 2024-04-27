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BWF продлила отстранение Национальной федерации бадминтона России

Всемирная федерация бадминтона продлила отстранение России из-за новых регионов
В ноябре BWF приостановила членство НФБР в связи с включением в ее состав федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас это отстранение было продлено
Фото: Matthew Lewis / Getty Images
Фото: Matthew Lewis / Getty Images

Общее собрание Всемирной федерации бадминтона (BWF) продлило приостановку членства Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НФБР.

Собрание состоялось 27 апреля в китайском Чэнду.

«151 голос за наше отстранение, 78 — против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов», — сообщили в НФБР.

Там отметили, что в кулуарах председатель совета НФБР Андрей Антропов получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран.

Совет BWF приостановил членство НФБР 30 ноября 2023 года, решение было принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российские бадминтонисты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой BWF с 26 февраля 2024 года, однако пока никто не подавал заявку на нейтральный статус.

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