BWF продлила отстранение Национальной федерации бадминтона России
Общее собрание Всемирной федерации бадминтона (BWF) продлило приостановку членства Национальной федерации бадминтона России (НФБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НФБР.
Собрание состоялось 27 апреля в китайском Чэнду.
«151 голос за наше отстранение, 78 — против. Причем в BWF не все федерации обладают только одним голосом, решение было принято за счет крупных держателей голосов», — сообщили в НФБР.
Там отметили, что в кулуарах председатель совета НФБР Андрей Антропов получил очень большую поддержку от азиатских и африканских стран.
Совет BWF приостановил членство НФБР 30 ноября 2023 года, решение было принято в связи с включением в состав НФБР федераций бадминтона ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Российские бадминтонисты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой BWF с 26 февраля 2024 года, однако пока никто не подавал заявку на нейтральный статус.
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