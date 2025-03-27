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«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» со счетом 7:0 в первом матче плей-офф КХЛ
Уфимцы на своем льду обыграли «Сибирь» со счетом 7:0. Хмелевский оформил дубль, у Тодда гол и ассистентский хет-трик. «Салават Юлаев» одержал самую крупную за 16 лет победу над «Сибирью»
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»
Фото: Телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:0 (1:0, 3:0, 3:0).

У «Салавата Юлаева» отличились Алексей Василевский (17-я минута), Артем Горшков (28), Александр Хмелевский (37, 53), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52) и Артем Набиев (56). У Тодда еще три результативные передачи.

Вратарь уфимцев Александр Самонов отразил 22 броска.

Второй матч серии до четырех побед пройдет 29 марта в Уфе.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Салават Юлаев ХК Сибирь
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