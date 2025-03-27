«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в первом матче плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ со счетом 7:0 (1:0, 3:0, 3:0).
У «Салавата Юлаева» отличились Алексей Василевский (17-я минута), Артем Горшков (28), Александр Хмелевский (37, 53), Шелдон Ремпал (39), Нэйтан Тодд (52) и Артем Набиев (56). У Тодда еще три результативные передачи.
Вратарь уфимцев Александр Самонов отразил 22 броска.
Второй матч серии до четырех побед пройдет 29 марта в Уфе.
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